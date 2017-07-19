HERO tişörtüyle mahkemeye gelen şüpheli tutuklandı

Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna "Hero" yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan sanık yakını tutuklandı.

"YAZININ NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Emirhan B'nin ifadesinde, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B'nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini belirttiği, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.

DARBECİNİN HERO TİŞÖRTÜ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "Hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının itirazı üzerine mahkeme heyeti, duruşma ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek salona getirilmesine karar vermişti.