'Hero' yazılı tişörtle duruşma salonuna girmek istedi

1 İngiltere 'Brexit aşamalı uygulanmalı' görüşünde İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC'ye Brexit ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

2 Alanya'da 247 kilo esrar yakalandı Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 Bilim insanları giyilebilir sensör teknolojisi geliştirdi Türk bilim insanları, geliştirdikleri bu teknolojinin vücut hareketlerini ölçtüğünü anlattı.

4 Yıl sonuna kadar vergi artışı yapılmayacak Maliye Bakanı Ağbal, yıl sonuna kadar vergi artışı yapılmayacağını söyledi.

5 İçişleri Bakanlığı: 50 terörist etkisiz hale getirildi Son bir haftada ülke genelinde yapılan operasyonlarda 30'u ölü olmak üzere 50 terörist etkisiz hale getirildi.

6 Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE Kırkpınar'da Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivan olan İsmail Balaban'ın yarı final mücadelesinde yaptığı iki hareket spikeri bile şaşırttı.