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Hesabı fazla bulunca kasadaki emekli polisi öldürdü

Konya'da alkollü bir lokalde çalışan emekli polis, hesaba itiraz eden bir müşteri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

25.05.2017 - 12:27
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Olay, bugün saat 06.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'nde bulunan İnşaat Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ait lokalde meydana geldi.

Bu sabah saatlerine kadar derneğe ait lokalde çalışan bir kadınla alkol alan Erhan Tekin, işyerinin kapatılacağının bildirilmesi üzerine hesabı ödemek için kasaya gitti.

Hesabı fazla bulunca kasadaki emekli polisi öldürdü

HESABI FAZLA BULDU

150 lira hesap çıkarılan Tekin, kasada görevli olan emekli polis memuru Hidayettin Kalaycı ile hesabın yüksek olduğunu öne sürerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Tekin, kasaya yakın bir masanın üzerinde bulunan bıçağı alarak Kalaycı’ya saldırdı. Tekin tarafından kalbinden bıçaklanan Kalaycı ağır yaralandı.

Hesabı fazla bulunca kasadaki emekli polisi öldürdü

MÜDAHALELER YETMEDİ

Kanlar içinde yere yığılan Kalaycı, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hesabı fazla bulunca kasadaki emekli polisi öldürdü

SALDIRGANI DÖVÜP ODAYA KİLİTLEDİLER

Saldırı ardından kaçmak isterken dernek çalışanları tarafından yakalanıp, dövülerek bir odaya kilitlenen Tekin de, olay yerine gelen polislere teslim edildi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu ileri sürülen Tekin'in, kaç promil alkollü olduğu yapılacak sağlık kontrolünden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

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