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Hesabına yanlışlıkla yapan 21 bin lirayı iade etti

İzmir Kemalpaşa'da 23 yaşındaki Ufuk Keklik, hesabına yanlışlıkla yatan engelli gencin ameliyat parası olan 21 bin lirayı iade etti.

DHA | 29.07.2018 - 16:14..
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Perşembe günü Kemalpaşa'da yaşanan olayda, fotoğrafçılık yapan Ufuk Keklik'i bir kadın telefonla aradı. Telefonda ağlayan kadın oğlunun ameliyat parasının yanlışlıkla Keklik'in hesabına yatırıldığını söyledi. Önce kadının söylediklerine inanmayan Keklik bankaya giderek hesabını kontrol ettiğinde hesabına 21 bin 266 lira yatırıldığını gördü.

"AĞLAYARAK BANA TEŞEKKÜR ETTİ"

Tekrar kadını arayan ve onunla konuşan Keklik, kadına parayı geri iade etti. Gözü yaşlı kadının yaşanan olay sonrası teşekkür ettiğini belirten Keklik, "Perşembe günü beni bir kadın aradı. Konuşurken ağlıyordu ve bana 'Oğlum yanlışlıkla ameliyat olacağı parayı sizin hesabınıza yatırmış' dedi. Ben önce çok şaşırdım ve inanmadım. Sonra bankaya gittim ve hesabımda kadının söylediği miktarda para yatırıldığını gördüm. Kadını aradım ve imza karşılığında parayı kendisine iade ettim. Ağlayarak bana teşekkür etti. Ben bana ait olmayan parayı geri verdim. İnsanlık görevimi yaptım" diye konuştu.

Hesabına yanlışlıkla yapan 21 bin lirayı iade etti



Hesabına yanlışlıkla yapan 21 bin lirayı iade etti

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