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HES'lerden ekonomiye katkı

Başbakan Binali Yıldırım, HES'lerin 11 ayda 53 milyar kilovatsaat enerji ürettiğini ve Türkiye ekonomisine 8 milyar 700 milyon lira katkı sağladığını açıkladı.

AA | 17.01.2018 - 09:35..
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HES'lerden ekonomiye katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli ve milli enerji stratejisi, başarısıyla kendisini kısa sürede ortaya koydu.

TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDE ZİRVEYE TIRMANIYOR

Türkiye, izlenen yeni strateji sayesinde enerji sektöründe meyveleri toplamaya başladı. Başbakan Yıldırım'ın yaptığı yazılı açıklamada, enerji sektöründe izlediği politikalar ve hayata geçirdiği yatırımlar ile zirveye emin adımlarla tırmanan Türkiye'nin, sektörün önemli bileşenlerinden hidroelektrik santrali (HES) projelerini, hem kamu hem de özel sektör eliyle hayata geçirmeye devam ettiğini bildirdi.

HES'lerden ekonomiye katkı

HES'LERDEN EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

2017'nin 11 aylık döneminde son 44 yılın en şiddetli kuraklığı yaşandığını, buna rağmen, enerjinin yükselen değerleri HES projelerinden 53 milyar kilovatsaat enerji ürettildiğini ifade eden Yıldırım, bu üretimle Türkiye ekonomisine 8 milyar 700 milyon liralık katkı sağladığını bildirdi.

HES'lerden ekonomiye katkı

"TÜRKİYE ENERJİ İTHAL EDEN BİR ÜLKE"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye enerji ithal eden bir ülke konumunda bulunuyor ve enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bu nedenle Türkiye açısından HES projelerini hayata geçirmek bir zaruret. Ülkemizin 2016 yılı elektrik tüketimi 278,4 milyar kilovatsaat. Bu rakamın yaklaşık 67 milyar kilovatsaatlik kısmı HES'lerden üretilen elektrikten karşılandı. Böylece 2,5 milyar dolar doğalgaz ithalatının önüne geçilmiş oldu. Dolayısıyla HES'ler cari açığımızın kapanması hususunda da olumlu katkı sağlıyor. Enerji üretimimizi 2019 yılına kadar 110 milyar kilovatsaate çıkararak, cari açığı azaltacağız." diye konuştu.

13 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Başbakan Yıldırım ayrıca HES projelerinden yaklaşık 13 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını da kaydetti.

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