Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu ektiler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 200 polisin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

TEK TEK İMHA EDİLİYOR

Operasyonda, drone ve hassas burunlu narkotik köpekleri aracılığıyla belirlenen Hint kenevirleri, polis ekiplerince numune alınmasının ardından imha ediliyor.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren emniyet yetkilisi, şube müdürlükleri olarak yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik operasyon başlattıklarını belirtti.

Droneların tespit ettiği dev Hint kenevirleri polisleri şaşırttı VİDEO

"GENÇLER İÇİN GÜZEL BİR ADIM"

Operasyonda teknolojik imkanlardan faydalandıklarını ifade eden yetkili, "Hint kenevirlerinin piyasaya sürülmeden imha edilmesi, toplumumuzun özellikle genç nüfusun bundan olumsuz etkilenmemesi adına bizim için güzel bir adım." şeklinde konuştu.