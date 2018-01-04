Heybeliada Ruhban Okulu'na ziyaret

Ruhban Okulu, Heybeliada’da 46 yıldır kullanılmayan ama hala yaşayan bir okul.

127 YIL AYAKTA KALDI

1844 yılından 1971 yılına kadar bin öğrenci mezun etti. Tam 127 yıl çalıştı, bu süre zarfında pek çok olay yaşandı. Heybeliada Ruhban Okulu, Fener Patrikhanesi tarafından açıldı ve bu tarihten kapanışına kadar geçen süre zarfında papaz yetiştirdi. Okul, Orta Doğu, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Etiyopya’ya kadar geniş bir coğrafyanın din adamı gereksinimini rahatça karşıladı.

Okul kapatılsa da kütüphane hala yaşıyor

Okulun kütüphanesinde 60 binin üzerinde kitap olduğu ve hala kitap gelmeye devam ettiği söyleniyor. Kütüphane, her dilde ve her türde pek çok kitap barındırmakta.

Aya Triada Manastırı'nın bahçesinde bir kilisenin yanı sıra, zamanında törenlerin ve toplantıların yapıldığı görkemli ve gösterişli bir kabul salonu mevcut.

100 YIL ÖNCEYE GÖTÜRÜYOR

İki katlı olan bu okulun sınıflarına girdiğimizde uzun ve siyah sıralar, hemen pencereden baktığımızda gördüğümüz geniş bahçesi, insanı elinde olmadan duygulandırıyor. Uzun ve boş koridorları, her basıldığında gıcırdayan ahşap parkeler, bizi adeta 100 yıl önceye götürüyor; okulun ruhunu hissetmemizi sağlıyor.

Okulu arayıp randevu aldığınız takdirde istediğiniz bir zaman diliminde ziyaret edebilir, okulu görebilirsiniz.