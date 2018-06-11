Heyecan verici bir zipline rotası: Niagara Şelaleleri

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Hem ABD'nin hem de Kanada'nın sınır bölgelerinden Niagara Şelaleleri'nin muhteşem manzarasını seyretmenizi sağlayan zipline serüveni, bu doğa harikasının manzarasını ayağınızın altına sererek sonsuza kadar hatırlayacağınız yarım dakikalık bir heyecan sunuyor.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE UÇUYORSUNUZ

Yolculuk Niagara Parks Grand View Marketplace'de başlıyor ve nihayetinde Horseshoe Şelaleleri'nin dibindeki Ontario Power Company binasında bitiyor. Eğer deneyimli bir kuş değilseniz, endişelenmeyin. Deneyim tamamen bir uzman tarafından yönlendiriliyor.





Tüyler olmadan uçma deneyimi, şimdi Niagara Şelalesi şaşırtıcı dünya harikası manzarasında mümkün. İnsanlara gökyüzüne yükselmek için havalı bir yol sunan fermuar hattı ile yüzünüzde doğanın inanılmaz gücünü hissedin.





YARIM DAKİKADA SONSUZ HİSSEDİN

Bu iple merdivene ve platforma kadar, bir atlama hattına bağlandın ve işler gerçekten basit olsun istiyorsun. Kenardan geçiyorsun. İleri ya da geri adım at, farketmez. Her iki durumda da, yerçekimi kazanacak. Siz en iyisi kendinizi yarım dakikalık bu eşsiz deneyimin kucağına bırakın.





Zip yazları bu yaz ekim ayına kadar mevcut olacak ve kişi başı uçuş yaklaşık 50 dolar olacak. (Kanada doları döviz kuru nedeniyle fiyat biraz değişebilir.)









