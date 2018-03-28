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Heyecanlı ve gizemli bir yolculuk: Karanlıktaki Kadınlar

Dokuz ayrı kimliğe sahip kadın, karanlığın gerçekleri içinde süzgecinden geçirdiği dokuz öyküyü, kadın olmanın tarifsiz gücüyle yazdı.

Özel Haber | 28.03.2018 - 10:16..
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karanlıktaki kadınlar

Kadınlar bu kez tekinsiz öyküler anlatıyor. Öyle "adam gibi" tanımı altında değil üstelik. Kadın gibi; kendi sözcüğünün içini doldurarak. Hiç yakınmadan, mağduriyeti yüceltmeden! Kadının yüreğinde barındırdığı, görmezden gelindiği salt gücüyle…

Heyecanlı ve gizemli bir yolculuk: Karanlıktaki Kadınlar

KARANLIKTAKİ KADINLAR

Cehennem dünyanın merkezinde cayır cayır yanmaya devam ederken, kadının bırakıldığı karanlık, sahi neden görmezden gelinirdi? Kadın, bir dengesizliğin içinde dövüldüğü havanda, bir şeylerin değişme vaktinin geldiğini önce kendisi fark etmeliydi…

Kız Kulesi’nde bulunan albino bebek, Maltepe’deki Bakireler Tapınağı, İstanbul’a gelen büyücü, Büyükada Rum Yetimhanesi’ndeki hayalet, Yerebatan Sarnıcı’ndaki Medusa, Üsküdar Toptaşı’nda Valide-i Atik Külliyesi’ndeki gebe kadınlar, Kadıköy’de Süreyya Operası’nda bir soprano, Caddebostan’ın gizemli geçmişindeki cadı bostanı, Ayasofya’nın dehlizlerinde Sofia’nın dönüşümü…

İstanbul’un farklı köşelerinde sırlarıyla bekleyen bu hikayeler, yazmaya, dönüşmeye kararlı dokuz kadının imbiğinden bir kadın asaletiyle geçti ve sizi kimi zaman gizemli, kimi zaman da heyecanlı ve gerilim dolu dokuz ayrı hikaye olup, işte bu kitabı oluşturdu.

Heyecanlı ve gizemli bir yolculuk: Karanlıktaki Kadınlar

Karanlıktaki Kadınlar

Orkide Ünsür - Işın Beril Tetik - Aşkın Zengin Akkuş - Gülbike Berkkam - Zeynep Çolakoğlu - Seran Demiral - Özlem Ertan - Funda Özlem Şeran - Nurgül Çelebi Özmen

Bilgi Yay.

S.: 206

Kitabı satın almak için tıklayınız: Bilgi Yayınevi

Damla Karakuş

[email protected]

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