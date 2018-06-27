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Heykel medyası kimden yana olacak şaşırdı

Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nu yok sayan Sözcü, İnce kazanamayınca yine Kılıçdaroğlu'na döndü.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 10:37..
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Heykel medyası kimden yana olacak şaşırdı

CHP içinde seçim yenilgisinden sonra partililerden Kılıçdaroğlu'na çok sayıda istifa çağrısı yapıldı.

CHP MEDYASI TARAFINI BELLİ EDEMEDİ

Birçok CHP'li İnce ya da Kılıçdaroğlu'ndan yana tarafını belli ederken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya organlarında belirsizlik var.

Heykel medyası kimden yana olacak şaşırdı

SEÇİM ÖNCESİ İNCE VARDI

Sözcü gazetesi 24 Haziran seçimleri öncesi manşetlerine sık sık Muharrem İnce'yi taşıyarak, onun liderliği üzerinden muhalefeti umutlandırdı.

MANŞETTE KILIÇDAROĞLU VAR

Ancak Kılıçdaroğlu'nun partide bu denli tartışıldığı ortamda Sözcü gazetesinin manşetinde yine Kılıçdaroğlu yer aldı. Sözcü manşetine Kılıçdaroğlu'nun dev fotoğrafını yerleştirerek, "Seçimden 3 gün sonra sonuçları değerlendirdi ve KILIÇDAROĞLU DEVAM DEDİ" ifadeleri yer verdi.

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