Heykel medyası kimden yana olacak şaşırdı

CHP içinde seçim yenilgisinden sonra partililerden Kılıçdaroğlu'na çok sayıda istifa çağrısı yapıldı.
CHP MEDYASI TARAFINI BELLİ EDEMEDİ
Birçok CHP'li İnce ya da Kılıçdaroğlu'ndan yana tarafını belli ederken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya organlarında belirsizlik var.
SEÇİM ÖNCESİ İNCE VARDI
Sözcü gazetesi 24 Haziran seçimleri öncesi manşetlerine sık sık Muharrem İnce'yi taşıyarak, onun liderliği üzerinden muhalefeti umutlandırdı.
MANŞETTE KILIÇDAROĞLU VAR
Ancak Kılıçdaroğlu'nun partide bu denli tartışıldığı ortamda Sözcü gazetesinin manşetinde yine Kılıçdaroğlu yer aldı. Sözcü manşetine Kılıçdaroğlu'nun dev fotoğrafını yerleştirerek, "Seçimden 3 gün sonra sonuçları değerlendirdi ve KILIÇDAROĞLU DEVAM DEDİ" ifadeleri yer verdi.