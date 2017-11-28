Heykeli bu kez Ronaldo'ya benzedi

İspanyol heykeltraş Jose Antonio Navarro Arteaga imzalı büst, önceki gün Real Madrid’in stadı Santiago Bernabeu’da görücüye çıkarıldı.

BU KEZ BENZEDİ

Staddaki müzeye koyulan büst, Ronaldo’nun doğum yeri Madeira adasında adının verildiği bir havalimanının açılışı için yaptırılan ama Ronaldo’ya hiçbir şekilde benzetilemeyen ‘selefinin’ ardından bir hayli övgü topladı.

"FARKLI FOTOĞRAFLARINI KULLANDIM"

İspanya’da yayın yapan El Pais gazetesine konuşan Artega, büstü düşük bir maliyetle yaptığını anlattı: “Cristiano’nun farklı fotoğraflarını kullandım. Serbest vuruş veya korner esnasında sergilediği güçlü görüntüsünü yansıtmak istedim.”