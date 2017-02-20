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Heykeltıraş Necati'den 1 santimetrelik katalog

Heykeltıraş Necati Korkmaz, hat eserlerinin mercimek tanelerinin üzerine işleyerek bir santimetrekare katalog yaptı.

20.02.2017 - 08:58
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Mikro heykeltıraş ve hattat Necati Korkmaz, Gubari hat sanatında belirli kurallara bağlı kalarak gözle görülemeyecek kadar küçük ölçekte yazmak gerektiğini dile getirdi.

Heykeltıraş Necati'den 1 santimetrelik katalog

TİLKİ BIYIĞINI FIRÇA OLARAK KULLANDI

Mercimek tanesi üzerine yazabilmek için tilki bıyığının tek kılını fırça yerine kullandığını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

''Klasik Türk hat sanatının en önemli örneklerini yarım mercimek tanelerinin üzerine işledik. Bunlardan bir santimetrekare boyutunda katalog yaptık. Mikro boyutta eserler oluşturuyoruz ve gözle görülmüyor. Bunun için mikroskop ve büyüteç kullanmak durumunda kalabiliyorsunuz. Yine mikro boyutta heykel çalışmaları da yapıyorum. Onları da örümcek kılının en sertiyle işliyorum. Örümcek bacağındaki kılları kazıma aparatı olarak kullanıyorum.''

Heykeltıraş Necati'den 1 santimetrelik katalog

Büyük dikkat isteyen bir iş yaptığını, işin nefes kontrolü, göz ve el koordinasyonu istediğini belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

BUNU BİR TÜRK YAPMIŞ OLAMAZ

''Boyasından fırçasına ve kağıdına her malzemeyi kendiniz üretmelisiniz. Avrupa'dan veya başka bir yerden getiremiyorsunuz, tabiattan topluyorsunuz. Sanayi ürünü bir fırça ile benim yazdığım yazıyı yazamazsınız. Mutlaka doğadan diken, kıl ve benzeri parçaları bulmanız gerekiyor. Çok zevkli bir sanat. Bir şey ürettiğinizde kendinizi özel hissediyorsunuz. Yaptığınız eseri sergilediğiniz zaman, hayretle bakıyorlar, inanamıyorlar. 'Bunu bir Türk yapmış olamaz' diyenler de oluyor ama Allah'a şükür biz yapıyoruz.''

Heykeltıraş Necati'den 1 santimetrelik katalog

Heykeltıraş Necati'den 1 santimetrelik katalog

 

 

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