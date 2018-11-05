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Heykeltıraş Tamer Başoğlu’na İngiltere’de üç büyük ödül

Prof. Tamer Başoğlu, “Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı” ile İngiltere’de düzenlenen "The International Property Awards"ta üç büyük ödülün sahibi oldu.

DHA | 05.11.2018 - 16:36..
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Heykeltıraş Tamer Başoğlu’na İngiltere’de üç büyük ödül

İngiltere’nin başkenti Londra’da 1995 yılından beri düzenlenen “The International Property Awards”ta bu yılın ödülleri sahiplerini buldu.

3 ÖDÜL KAZANDI

Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Tamer Başoğlu'nun İzmir Karşıyaka İskele Meydanı’nda bulunan ve bu yıl yenilenerek 41.7 metre yüksekliğe ulaşan “Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı”, “The International Property Awards”ta üç ödülün birden sahibi oldu.

Heykeltıraş Tamer Başoğlu’na İngiltere’de üç büyük ödül

Üzerinde; Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, mermi taşıyan cefakâr Türk Anası, Cumhuriyetle birlikte her dalda yetişen öğretmen, hukukçu, kimyager gibi Türk kadınlarını simgeleyen kabartma figürlerin yer aldığı yenilenen anıt ve anıtın alt kısmında oluşturulan Kadına Saygı Müzesi, uluslararası jüri üyelerinin oyları ile “Çok Amaçlı Kullanım Mekanlarının Geliştirilmesi” ve “Kamu Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi” kategorilerinde üç büyük ödüle layık görüldü.

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı VİDEO

CHP'Lİ BAŞKAN İLE BİRLİKTE ÖDÜLÜ ALDI

Cumhuriyet’in 50. yılı için açılan ulusal bir yarışmada birincilik ödülü alarak yapımına 1972’de karar verilen ve 1973 yılında açılan anıtı yapan Prof. Tamer Başoğlu ödülü; yenileme çalışmasını birlikte yürüttükleri CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile birlikte aldı. Heykeltıraş Tamer Başoğlu’na İngiltere’de üç büyük ödül

Türkiye’nin pek çok yerinde simge haline gelen eserleri bulunan Başoğlu’nun en bilenen anıtları arasında; ODTÜ Bilim Ağacı, Edirne Lozan Anıtı, Veliefendi Hipodromu Atatürk Anıtı, Atçalı Kel Memed Anıtı, Bakırköy Atatürk Anıtı ve Atatürk-Cumhuriyet-Demokrasi Anıtı (Beşiktaş) bulunuyor.

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