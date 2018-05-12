HGS-OGS kaçak geçiş cezalarına yüzde 60 indirim

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan NTV'de soruları yanıtladı.

"KANAL İSTANBUL'UN DEPREMSEL ÇALIŞMALARINI DA YAPTIK"

Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak konuşan Arslan, "İstanbul Boğazı'na sahip çıkmamız gerekiyor. Kanal İstanbul 45 kilometrelik bir kanal olacak. Depremsellik çalışmalarını da yaptık. Uluslararası arenada uzman kuruluşlarla da çalıştık." dedi.

Bakan Arslan Çanakkale Köprüsü ile ilgili olarak da son bilgileri paylaştı: "18 Mart 2019'da köprü silüetinin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Kule yükseklikleri 318 metre olacak."

Yeni havalimanıyla ilgili olarak ise "Yüzde 89'u tamamlandı, hedefimiz 29 Ekim'de açılışını yapmak. 4-5 ana koridordan yollara bağlantısı olacak." dedi.

10 KAT CEZA 4 KATA İNECEK

Bakan Arslan OGS-HGS kaçak geçişleriyle ilgili olarak ceza indirimine gidileceğini söyledi. Arslan, "HGS OGS'de kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. Yüzde 25 indirim yapıyoruz. 950 Milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz" dedi.