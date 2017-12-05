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Hibrit motor nedir

Hibrit motor, iki farklı çalışma yapısı bulunan melez motor tiplerine verilen isimdir. Bu tip motorlarda yakıt tüketiminde tasarruf sağlamak adına benzinin yanı sıra elektrik enerjisi de kullanılır.

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Teknolojinin gelişmesiyle fosil yakıtlara duyulan ihtiyaç da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bunun en önemli getirisi de otomobil endüstirisi. Artan benzin fiyatları ile endeksli hale gelen hava kirliliği, otomobiller için farklı türde motor üretiminin önünü açtı. Bununla birlikte doğan hibrit teknolojisi de ilk motor teknolojisi oldu.

HİBRİT MOTOR NEDİR

Hibrit motor karbondiyoksit salınımının yanı sıra yakıtta tasarrufun ağlanması adına üretilmiş bir motor sistemidir. Bu sistemde benzin ile birlikte elektrik enerjisi de kullanılmaktadır. Yani ikili prensip ile çalışan bu motor, yeri geldiğinde benzin, yeri geldiğinde de elektrik ile çalışmaktadır.

HİBRİT'İN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Hibrit araçlar ne benzinli araçlar gibi ne de elektrikli araçlar gibi çalışır. Çalışma düzeneği elektrikli araçlara yakın olsa da farklı aksamlar mevcuttur. Örneğin benzini biten bir araç yolda kalırken, hibrit araçların şarjı bittiğinde benzin deposundan harcamaya başlar.

Hibrit arabaların, elektrikli arabaların aksine şarj edilme gibi bir şartı bulunmamaktadır. Hibrit arabalarda elektrik motorunun güç kaynağı yine aracın kendisi tarafından üretilmektedir. Hibrit arabalar, sürüş sırasında benzin motorlu araçların kalkış, yoğun trafik gibi koşullarda harcadığı yüksek yakıt tüketiminin önüne geçerek, bu gibi durumlarda elektrik motorunu devreye sokmakta ve böylelikle araca hem performans, hem de yakıt tüketiminde büyük avantaj sağlamaktadır.

Tüm bu durumlar başlı başına bir avantaj olsa da hibrit ile diğer araçlar aracında bazı avantaj ve dezavantaj durumları mevcuttur.

AVANTAJLAR

Hibrit arabalar, sürücüsüne düşük yakıt tüketimine rağmen yüksek performans başta olmak üzere birçok avantajı sağlamaktadır.

Gürültüsüz ve performans kaybına neden olmayan vites geçişi.

Şarj edilmeye gerek duymaması.

Kendi elektrik enerjisini, kendisinin üretmesi.

Otomobil üzerinde priz vs. gibi aksesuarların bulunmaması.

Frene basıldığında kendini şarj eden hibrit sistem.

Trafikte ve kırmızı ışıkta aracın harekete geçmesi sırasında meydana gelen aşırı yakıt tüketimini engellemesi.

Motorda ses ve gürültünün minumum seviyeye inmesi.

Düşük zararlı gaz salınımı.

DEZAVANTAJLAR

Hibrit arabaların avantajları olduğu kadar, bazı dezavantajları da söz konusu:

Sıradan araçlara göre maliyeti oldukça fazladır.

Yeni bir sistem olmasında dolayı olası bir arıza onarım işlemlerinin maliyeti yüksek çıkabilir.

Hibrit araçlar şehir içi trafiği için oldukça kullanışlı olsa da, hız isteyenlerin beklentilerini karşılayamayabilir.

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