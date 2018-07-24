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Hiçbir şeyden pişmanlık duymayan katilin hikayesi: John Delahunt

Andrew Hughes, 1841’de geçen bu hikayeyi bir araştırması sırasında tesadüfen buluyor ve ortaya bu enfes kitap çıkıyor.

Özel İçerik | 24.07.2018 - 11:38..
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Hiçbir şeyden pişmanlık duymayan katilin hikayesi: John Delahunt

john delahunt

Hughes, John Delahunt’un kendi ağzından yazılmış hikayesine rastladığında aslında tarihi bir araştırma yapıyordu. Bu tesadüf ona, Dickens’vari bir atmosferde, gotik edebiyata yaraşır bir dille ustalıkla paylaşacağı bir roman kazandırdı.

cinayet romanı John Delahunt

(Andrew Hughes)

JOHN DELAHUNT

Her şey Dublin’de, 1841’de soğuk bir Aralık sabahında, küçük bir erkek çocuğunun tatlı sözlerle kaçırılıp vahşice katledilmesi ile başlıyor. Aslında birçok suçun işlendiği kentteki elim cinayetlerden sadece biri bu. Ancak bu kez halkı ayaklandırıyor. Çünkü katil John Delahunt sorumsuz bir öğrenci olmasının yanında Dublin Kalesi’ndeki istihbaratçıların ücretli muhbiri.

Delahunt, ziyadesiyle acımasız bir katil ve asla yaptıklarından pişman olmuyor. Alacağı cezadan da korkusu yok. Sonunda hücresinde idamı bekleyen bir suçlu oluveriyor. İşte tüm hikayesini o zaman serinkanlılıkla yazmaya başlıyor…

John Delahut, kendi kaleminin kahramanı…

cinayet romanı John Delahunt

John Delahun

Andrew Hughes

Çev.: Emre Can Sarısayın

Can Yay.

S.: 368

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Damla Karakuş

[email protected]

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