taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.276
USD
3,5335
EURO
3,9645
ALTIN
143,63
PETR
50,8000

Hıçkırık nasıl geçer

Bazen dayanılmaz derecede uzun süren hıçkırıktan kurtulma yolları neler? Hepsi bu yazıda...

  1. Haberler
  2. İpucu

hıçkırık

Beyin ile mide arasında iletişimi sağlayan vagus sinirinin tahriş olması sonucu oluşan duruma hıçkırık denir.

Uzun süreler sürdüğünde ise sinir bozucu olan hıçkırıktan en bilinen kurtulma yöntemi nefes tutmak veya korkutulmak.

HIÇKIRIKTAN KURTULMA YOLLARI

- Bir çay kaşığı dolusu şekeri dilinizin dibine koyun. Bu, sinirlerinizi aldatarak hıçkırığın geçmesini sağlayacaktır.

- Parmaklarınızla kulaklarınızı tıkayın bu da hıçkırığın geçmesi için size yardımcı olacaktır.

- Hıçkıran bir kişiyi korkutun. Tabi çok abartmayın ve çaktırmayın.

- Suyu yudum yudum için veya suyla gargara yapın. Bu da sinirlerinizin yatışmasına yardımcı olacaktır.

- Kese kağıdı veya poşetin içine nefes alıp verin, bu şekilde vücut yeteri kadar oksijen alamadığı için hıçkırıktan ziyade nefes alamamaya odaklanır ve hıçkırık geçer.

İlginizi Çekebilir
Altın yumurtanın sırrı
Mutfakta yapılabilecek şaşırtıcı hilelerden bir tanesi olan altın yumurtayı denemek ister misiniz?
Güllaç tarifi
Ramazan denilince akla gelen ilk yiyeceklerden güllaç nasıl yapılır? Hepsi bu yazıda.
Daha uzun görünmenin yolları
Eğer bazı giyim hilelerine dikkat ederseniz, olduğunuzdan daha uzun görünebilirsiniz.
Oruçluyken ağız kokusundan korunmanın yolları
Yaza denk gelen Ramazan aylarında uzun süren oruç sürelerinde ağız kokusunun önüne nasıl geçeriz? Hepsi bu yazıda.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Musluk suyunun eve geliş süreci

Musluk suyunun eve geliş süreci

0
Gökkuşağı dağları nerede

Gökkuşağı dağları nerede

7
Akıllı telefonu koruma yöntemleri

Akıllı telefonu koruma yöntemleri

18
Dünyanın en pahalı kahvesi nerede içilir

Dünyanın en pahalı kahvesi nerede içilir

10
Yılan nasıl yakalanır

Yılan nasıl yakalanır

34
En iyi Bafra pidesi nerede yenir

En iyi Bafra pidesi nerede yenir

33
Orkide bakımı nasıl yapılır

Orkide bakımı nasıl yapılır

0