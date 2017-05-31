Hıçkırık nasıl geçer

Beyin ile mide arasında iletişimi sağlayan vagus sinirinin tahriş olması sonucu oluşan duruma hıçkırık denir.

Uzun süreler sürdüğünde ise sinir bozucu olan hıçkırıktan en bilinen kurtulma yöntemi nefes tutmak veya korkutulmak.

HIÇKIRIKTAN KURTULMA YOLLARI

- Bir çay kaşığı dolusu şekeri dilinizin dibine koyun. Bu, sinirlerinizi aldatarak hıçkırığın geçmesini sağlayacaktır.

- Parmaklarınızla kulaklarınızı tıkayın bu da hıçkırığın geçmesi için size yardımcı olacaktır.

- Hıçkıran bir kişiyi korkutun. Tabi çok abartmayın ve çaktırmayın.

- Suyu yudum yudum için veya suyla gargara yapın. Bu da sinirlerinizin yatışmasına yardımcı olacaktır.

- Kese kağıdı veya poşetin içine nefes alıp verin, bu şekilde vücut yeteri kadar oksijen alamadığı için hıçkırıktan ziyade nefes alamamaya odaklanır ve hıçkırık geçer.