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Hıdırellez de UNESCO listesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hıdırellez'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.

AA | 07.12.2017 - 14:26..
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Hıdırellez de UNESCO listesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Makedonya'nın birlikte hazırlayıp 2016 yılında UNESCO'ya sunduğu "Bahar Kutlaması: Hıdırellez" çok uluslu ortak dosyasının, Güney Kore'nin Jeju Adası'nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda değerlendirildiği bildirildi.

İNSANLIĞIN KÜLTÜREL MİRASI ARASINDA

Değerlendirme sonucunda, Hıdırellez'in UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiği ifade edilerek, bu durumun uluslararası alanda karşılıklı kültürel saygı ve anlayışı güçlendirmeye yönelik olarak Türkiye'nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin önemli bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

Hıdırellez de UNESCO listesinde

TÜRKİYE'YE AİT 15 UNSUR UNESCO LİSTESİNDE

Doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisini simgeleyen Hıdırellez'in, Miladi takvime göre her yıl 6 Mayıs'ta kutlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar meddahlık, Mevlevi sema törenleri, aşıklık geleneği, Karagöz, Nevruz, geleneksel sohbet toplantıları, 'Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali', 'Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah', tören keşkeği geleneği, 'Mesir Macunu Festivali', Türk kahvesi kültürü ve geleneği, 'Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı', 'İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş', geleneksel çini ustalığı olmak üzere 14 unsuru temsili listeye kaydettirmeyi başaran Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Bahar Kutlaması: Hıdırellez' dosyasının kaydıyla bu sayıyı 15'e yükseltti."

Hıdırellez de UNESCO listesinde

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