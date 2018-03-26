Hidrolik parçanın altında kalan küçük Ali hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada ortaokul öğrencisi Ali Kısa, düşen parçanın altında kaldı. 13 yaşındaki Ali Kısa, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

ğır yaralanan Ali Kısa ailesi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada müdahale edilen Ali Kısa’nın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ali Kısa’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.





TEK ERKEK ÇOCUKTU

Hastaneye gelen yakınları Ali Kısa’nın ölüm haberini alınca fenalık geçirdi.

Yeniköy Mahallesi Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi olan ve derslerinde başarılı olduğu belirtilen Ali Kısa’nın 2 ablasının bulunduğu ve ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.