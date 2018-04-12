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Hidrosefali nedir

Hidrosefali, beynin bazı odacıklarında bulunan sıvının miktarının artmasıyla kafa içindeki basıncın yükselmesine ve beynin zarar görmesine neden olan bir hastalıktır.

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czxc

Beyin omurilik sıvısı, gün boyunca sürekli olarak üretilir ve geri emilir. Bu sıvı beyni ve omuriliği sarar ve devamlı bir dolaşımı vardır.

Üç temel görevi vardır: Beyin ve omuriliğe gelen darbelerin zararlı etkisini azaltmak, beynin beslenmesine ve atıkların taşınmasına yardımcı olmak, beyin ve omurilik arasında dolaşarak beyindeki basınç değişikliklerini düzenlemek.

Hidrosefali her yaşta görülebilir, ancak sıklıkla çocuklarda ve 60 yaşın üzerindeki kişilerde görülmektedir.

HASTALIĞIN NEDENLERİ

Yaklaşık 500 çocuktan birinde hidrosefali görülmektedir. Bu hastaların çoğunda tanı doğumda, doğum öncesinde veya erken bebeklikte konulmaktadır. Nadir olmakla birlikte genetik bozukluklara veya gelişimsel bozukluklara bağlı olabilir.

Sık rastlanan nedenleri; beyin içi kanamaları, kafa travmaları, beyin tümörleri, erken doğuma bağlı kanamalar ve menenjittir.

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