Hikmetyar: Türk halkı İslam dünyasının gurur kaynağı

Afganistan devletiyle geçen aylarda barış anlaşması imzalamasının ardından başkent Kabil'e dönen Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, İslam düşmanlarının Afganlıları barışta da savaşta da rahat bırakmadığını, Afganların her iki durumda da kayıplar verdiğini söyledi.

Afganistan'da savaşın sürdüğüne ve kan dökülmeye devam ettiğine dikkati çeken Hikmetyar, "Umarım öyle bir gün gelir ki Afganistan halkı savaş kurbanı olmaz, kanları dökülmez." dedi.

"SOVYETLER BİZE SAVAŞI MİRAS BIRAKTI"

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilmesine rağmen savaşı Afganlara miras bıraktığını anlatan Hikmetyar, halihazırdaki savaşların da onun devamı olduğunu söyledi. Hikmetyar, o zamanlar Moskova'nın önderlik ve öncülüğünde şimdi ise Washington'un liderliğinde savaşların sürdürüldüğünü aktardı.

"MEVCUT YÖNETİME DESTEK VERECEĞİZ"

Afganistan'daki fiili yönetimi değiştirme peşinde olmadıklarını bildiren Hikmetyar, ülkedeki savaşın sonlanması ve barışın gelmesi için yönetime hiçbir koşul öne sürmeden destek vereceklerini dile getirdi. Hikmetyar, yönetimden makam ve iktidar ortaklığı istemediklerini belirtti.

"TÜRK HALKI, İSLAM DÜNYASININ GURUR KAYNAĞI"

Türk halkı ile gurur duyduklarını ifade eden Hikmetyar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türk halkı, İslam dünyası için gurur kaynağıdır. 15 Temmuz kalkışmasında halkın gösterdiği mücadele de gurur vericidir, Türkler dünyaya Türkiye'nin güçlü olduğunu gösterdi. Türk halkı, İslam dünyasının liderliğini almaya layıktır. Biz de Türklerin şanlı geçmişini koruması için dua edeceğiz."

AFGANİSTAN'DA BARIŞ ANLAŞMASI

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Hizb-i İslami lideri Hikmetyar arasında geçen sene barış anlaşması imzalanmıştı.



Anlaşma maddeleri arasında Gülbeddin Hikmetyar ve parti üyelerinin adlarının uluslararası kara listeden çıkarılması, Kabil'de güvenle yaşayabilmeleri için ayrı bir yerleşke yapılması, devlet imkanlarından yararlanmalarının sağlanması ve tutuklu parti mensuplarının serbest bırakılması yer alıyor.



Hizb-i İslami Partisi, 14 yıldır Afganistan hükümetine karşı savaşıyordu.