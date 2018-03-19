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Hileli araç satanlardan alıcının tespit masrafı da alınacak

Yargıtay, ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesi gerektiğine hükmetti.

AA | 19.03.2018 - 08:08..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Tekirdağ'da yaşayan bir kişi, 37 bin 700 lira ödeyerek satın aldığı ancak sık sık arıza veren aracını servise götürdü. Burada yapılan kontrolde aracın ağır hasarlı olduğu ve ayıplarının gizlendiği tespit edildi.

Bunun üzerine alıcı, otomobil için ödediği 37 bin 700 lira bedelin yasal faiziyle satıcıdan tahsilini istedi.

Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti. Mahkeme, tanık ifadelerine dayanarak aracın 33 bin 500 liraya alındığına karar verdi ve bu miktarın alıcıya ödenmesine, aracın da satıcıya teslim edilmesine hükmetti.

Hileli araç satanlardan alıcının tespit masrafı da alınacak

SATIŞ BEDELİNİN YANINDA ZARAR TESPİTİ DE DAHİL EDİLECEK

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 13. Hukuk Dairesine geldi.

Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu ve ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesini hükme bağladı.

Bozma kararında, yerel mahkemece araç satış bedeli olarak 33 bin 500 liranın tahsiline karar verildiği ancak taraflar arasında düzenlenen Çorlu 5. Noterliğinin evrakında satış bedelinin 37 bin 700 olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Belirlenen miktarın tarafları ve mahkemeyi bağlayacağı vurgulanan gerekçede, mahkemece bu yön gözardı edilerek, tanık ifadesine dayanılarak bedel tespiti yapılmasının doğru olmadığı vurgulandı.

"TESPİT MASRAFLARINI DA DAHİL EDEREK HÜKÜM TESİSİ GEREKİR"

Gerekçede, "Mahkemenin araç bedeli olarak satış sözleşmesindeki satış bedelinin tahsiline karar vermesi gerekirken, tanık ifadesiyle belirlenen bedelin tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır. Ayrıca, davacı tarafından yapılan tespit masraflarının yargılama giderlerine dahil edilerek hüküm tesisi gerekir." denildi.

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