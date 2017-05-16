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Hillary Clinton yeniden siyaset arenasında

Başkanlık seçimlerinde hezimete uğrayarak sessizliğe gömülen Hillary Clinton kurduğu siyasi örgütle siyasete geri dönüyor.

16.05.2017 - 16:25
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Demokratlar'ın adayı olarak ABD'deki Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a kaybeden eski Dışişleri Bakanı ve eski First Lady Hillary Clinton aylar süren aranın ardından siyaset sahnesine geri döndü. Clinton, 'Birlikte İleriye' (Onward Together) adını verdiği yeni bir siyasi örgüt kurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni girişimini duyuran Clinton; "İnsanları siyasete katılmaları, organize olmaları ve hatta Başkan adayı olmaları konusunda teşvik için Birlikte İleriye'yi başlatıyoruz." dedi.

Hillary Clinton yeniden siyaset arenasında

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