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Hilmi Yavuz'dan yeni kitap

Usta şair Hilmi Yavuz'un yeni denemelerinden oluşan 'Lirik Defterler' Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 14:35..
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Türk şiirinin güçlü kalemi Hilmi Yavuz, yeni kitabını yayımladı. Geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi Yayınları etiketiyle yayımlana Lirik Defterler kitapseverlerle bululuştu.

Hilmi Yavuz kitabına neden böyle bir isim verdiğini şöyle açıklıyor:

"Lirik-olan, tin’i kötülüklerden arındırır. Ben, lirik-olan her ne ise, onunla yaşamayı yeğledim. Ve kötülüklerden arınmak için yazdım bu ‘Defterler’i. Bu nedenle de adı Lirik Defterler olsun istedim."

Hilmi Yavuz'dan yeni kitap

Yazar: Hilmi Yavuz

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Türü: Deneme

Dili: Türkçe

Syf: 80

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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