Hilmi Yavuz'dan yeni kitap

Türk şiirinin güçlü kalemi Hilmi Yavuz, yeni kitabını yayımladı. Geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi Yayınları etiketiyle yayımlana Lirik Defterler kitapseverlerle bululuştu.
Hilmi Yavuz kitabına neden böyle bir isim verdiğini şöyle açıklıyor:
"Lirik-olan, tin’i kötülüklerden arındırır. Ben, lirik-olan her ne ise, onunla yaşamayı yeğledim. Ve kötülüklerden arınmak için yazdım bu ‘Defterler’i. Bu nedenle de adı Lirik Defterler olsun istedim."
Yazar: Hilmi Yavuz
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Türü: Deneme
Dili: Türkçe
Syf: 80
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