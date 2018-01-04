Hilmi Yavuz'un Okuma Notları kitabı yayımlandı

Türk Edebiyatı'nın usta şairinden yeni kitap: Okuma Notları...

YAZARLARIN KİTAP OKUMA SEÇİMİ

Entelektüellerin, kültür adamlarının, yazarların okuma serüvenleri nasıldır acaba? Kitap seçimlerini nasıl yaparlar, raflarda nasıl gezinirler, bir kitabı nasıl okurlar? Sevdikleri cümlelerin altını çizerek mi, sayfaların kenarına notlar alarak mı, yoksa okuduğu metni sorgulayarak mı? Hiçbiri ya da belki hepsi…

OKUMA NOTLARI

Okuma Notları bir okur fotoğrafıdır. Entelektüel merakı geniş bir spektruma yayılan bir yazarın, bir aydının okuma uğraşının, merakı takip eden sorgulamalarla kitapların izini nasıl sürdüğünün fotoğrafıdır. Hilmi Yavuz bu okuma yolculuğunda neler bulmuyor ki?

Hilmi Yavuz

Vahim çeviri hatalarından, kimsenin farkında olmadığı yanlışlıklara; kıyıda kalmış, sessiz sedasız metinlerden, incelikli karşılaştırmalara kadar… Okuma Notları bir okur’dan öteki okur’a yollanan notlardır. Okuru edebiyattan felsefeye, tarihten kültüre keyifli ve meraklı bir yolculuğa çıkaracak.

Yazar: Hilmi Yavuz

Yayınevi: Timaş Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 352

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Ergül Tosun

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