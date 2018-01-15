Hilmi Yavuz’un ‘Okuma Notları’ kitabına dair…

Edebiyatımızın yaşayan ustalarından Hilmi Yavuz, ilk basımından nerdeyse 30 yıl geçtiği Okuma Notları kitabı, ikinci basımı ise 20 sene önce yapıldı. Timaş Yayınları tarafından yeni baskısı yapılan kitap, geçtiğimiz haftalarda okuyucularla buluştu.

GAZETECİLİKTEN EDEBİYATA...

Hilmi Yavuz, kitabına yeni eklemeler ve düzeltmeler yaptı, içeriğini zenginleştirdi. Yavuz, daha önce kaleme aldığı araştırmasında sadece yazarların kitap seçimini değil, bilgi ve çeviri hatalarını da gözler önüne seriyor.

Yazar, incelemesini yazıp bitirdiğinde oldukça sert eleştirilere maruz kaldı. Yapıtlarda olan tahsisleri belirten Hilmi Yavuz üzerindeki yergi okları azalmadı. Acımasız eleştirilere rağmen kalemini bildiği yoldan kullanan Yavuz, Okuma Notları kitabıyla tekrar sahnede.

İstanbul’da 1936’da dünyaya gelen şair, çeşitli dergi ve gazetelerde çalıştı. Milliyet Gazetesi’nde kitap incelemeleri ve eleştirileri yaptı. Yeni Ortam ve Politika gazetelerinde köşe yazıları kaleme aldı, Boğaziçi Üniversitesi’nde Uygarlık Tarihi ve Felsefe derslerini okuttu. İlk kitabı Bakış Kuşu’nu 1969’da yayımlayan Yavuz, bunu izleyen yıllarda üretkenliğini arttırarak edebiyat dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

ŞİİRLERİNDE GÖRÜLEN DEĞİŞMECELİ ÖGELER

Deneme ve şiirler kaleme alan Hilmi Yavuz, Türk Edebiyatı ve yazarları üzerine yaptığı faydalı araştırmalarla önemli bir açığı kapattı. Usta şair, felsefe ve sanatla harmanladığı şiirlerinin ilkinde önemli şiir akımı olan II. Yeni Şiir Akımı’nın etkisinde kaldı.

Yazar, daha sonra geleneksel ve modern şiir anlayışını benimseyerek yeni bir metot izleyerek, eserlerini yazdı. Hilmi Yavuz’un şiirlerini okuduğunuzda sizi kapalı ve çeşitli değişmeceli ögelerle donatılan satırlar karşılıyor.

Usta şair Hilmi Yavuz

DİVAN ŞİİRİ'NE YÖNELDİ

Hilmi Yavuz'un satırlarında tasavvufun derin dünyasının akisleri de oldukça belirgindir. Türk şiirinin yalın kalemi Yahya Kemal’den sonra Divan şiirine yönelen ender sanatçıdır. Nefis bir Türkçeyle kaleminin sivri ucuna ustaca dile getirdiği geniş yelpazeli şiirlerinde, dünyevi ve insan odaklı duygu yüklü mısralarla edebiyatımızdaki yerini muhafaza etmiştir.

YAZARLARIN KİTAP SEÇİMİ

Yazarlar kitap alırken neye dikkat ederler? Raflarda yerini alan son eserleri incelerken hangi kriterleri gözünde bulundurarak sağlık bir okuma yaparlar? Hilmi Yavuz, bu ve buna benzer sorulara kitabında yerinde cevaplar veriyor. Okuma Notları’nda doğru saptamalara yer veren Yavuz, görüşlerini paylaşmaya devam ediyor.

Uzun yıllar aldığı notları bir araya toplayan usta şair, yazdıklarını Okuma Notları adlı kitapta toplayarak edebiyata tanıklık ediyor. Hilmi Yavuz, kitabında Türk ve dünya edebiyatının ileri gelen şair ve yazarlarıyla ilgili düşünceleri, merkeze aldığı yazarlar hakkında biz okuyuculara fikir veriyor.

Her bakımdan elinizin altında olması geren Okuma Notları'nı okuyun...

Yazar: Hilmi Yavuz

Yayınevi: Timaş Yayınları

Yayım yılı: 2018

Türü: Deneme

Dili: Türkçe

Syf: 352

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Ergül Tosun

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