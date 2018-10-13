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Himalaya Dağları'nda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Himalaya Dağları'nda, yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında en az dokuz dağcı yaşamını yitirdi.

DHA | 13.10.2018 - 10:04..
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Himalaya Times'ın haberine göre, Himalaya Dağları'ndaki, 7 bin 193 metre yükseklikteki Gurja Dağı yamaçlarında toprak kayması meydana geldi. Dağın yamaçlarında 3,500 metrede kurulan bir trekking kampında bulunan beşi Koreli, dördü Nepalli dokuz kişi hayatını kaybetti.

KAR FIRTINASININ ETKİSİ

Nepal Trekking Kampı Müdürü Wangchu Sherpa, ölenler arasında Koreli trekking ekibinin lideri Kim Chang-ho ve Nepalli destek elemanlarının bulunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, toprak kayması ağır bir kar fırtınasının ardından yaşandı.

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