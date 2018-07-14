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Hindistan: ABD'ye rağmen S-400 alacağız

Hint basını, Hindistan'ın, ABD'nin baskılarına karşın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almak için yürüttüğü görüşmelere devam edeceğini yazdı.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 05:42..
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Hindistan'da yayınlanan The Tribune gazetesinin haberine göre Hint Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemi almayı planladıkları için ABD'den gördükleri baskıya ilişkin bir soru karşısında şunları söyledi:

"ABD KANUNLARI HİNDİSTAN'I KAPSAYAMAZ"

"(Hindistan'a gelen) ABD Kongresi heyetine, ABD kanunlarının, BM kararları ile aynı şey olmadığını söyledik."

Sitharaman, ABD yargısının kararlarının Hindistan'ı kapsayamayacağını da vurguladı.

Hindistan: ABD'ye rağmen S-400 alacağız

Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman

Hint Savunma Bakanı ayrıca, Rus yapımı S-400 sistemi satın almasına ilişkin görüşmelerin son aşamadığında bulunduklarını belirtip, "ABD'li yetkililere de Rusya ile geçmişe dayanan uzun ilişkilere sahip olduğumuzu ve bu ilişkileri geliştirme niyetinde olduğumuzu söyledik" dedi.

Daha önce ABD'li yetkililer, Rusya'dan S-400 sistemi satın alması halinde Hindistan'a yaptırım uygulanabileceği tehdidinde bulunmuştu.

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