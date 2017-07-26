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Hindistan- Çin arası tünel inşaatı başladı

Hindistan- Çin arasına toplam 475 metre uzunluğunda iki şeritli tünel inşa edilecek.

26.07.2017 - 09:05
  1. Haberler
  2. Projeler

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Hindistan Sınır Yolları İdaresi, Çin sınırına daha hızlı erişim sağlamak tünel inşaatına başladıklarını açıkladı.

İKİ ŞERİT OLARAK İNŞA EDİLECEK

Yeni tünelin, Çin'in 4. Kolordu İstihbarat Birimi'nin bulunduğu Tezpur şehrinden başlayıp, sınırdan yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olan Aruçanal Pradesh eyaletindeki Tawang kasabasında sona ereceğini belirtildi. Toplam 475 metre uzunluğunda olacak tünel iki şerit olarak inşa edilecek.

Yetkililer, Tezpur ve Tawang arasındaki mesafenin 1 saat daha kısalacağını açıkladı. Bomdila ile Tawang arasındaki 171 kilometrelik mesafenin kötü hava şartlarına karşı yol güvenliği sağlayacağı vurgulandı.

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