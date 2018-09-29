Hindistan da ABD'ye rağmen S-400 alıyor

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Başbakan Modi liderliğinde toplanan Kabine Güvenlik Komitesi, 5.43 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı.

Anlaşmanın onaylandığı haberi, önümüzdeki ayın ilk günlerinde Hindistan'a gidecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretinden hemen önce geldi.

İLK BATARYA 2 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 2 sene içerisinde ilk S-400 bataryasını alacağı, geri kalanların ise gelecek 4 yıl içerisinde teslim edileceği ifade edildi. Hindistan'ın, kontratın imzalanma aşamasında toplam maliyetin yüzde 15'ini ödeyeceği kalan ödemelerin ise bataryaların teslimat tarihlerine göre yapılacağı bildirildi.

ABD-ÇİN RESTLEŞMESİ

Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz ay Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi ve Su-35 savaş uçağı satın alan Çin'e yönelik yaptırımlarını açıklamış, Pekin yönetimi ise yaptırımların geri çekilmemesi durumunda ABD'nin bunun sonuçlarına katlanacağını söylemişti.



