Hindistan Eğitim Bakanı Evrim teorisine karşı

Hindistan'da Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Satyapal Singh, Charles Darwin'in tartışmalı evrim teorisinin bilimsel açıdan yanlış ve 'mitten ibaret olduğunu öne sürerken bilim derslerinden evrim teorisinin kaldırılmasını savundu.

"HİÇBİRYERDE YOK"

Singh bu kanısına, evrimi yaşayan herhangi bir atalarının bulunmaması ve masallarda dahi böyle bir anekdota rastlanmadığı için inanmadığını belirtti.

Singh, ''Atalarımız bir maymunun bir insana dönüştüğünü gördüklerinden hiçbir yerde söz etmiyor. Okuduğumuz hiçbir kitapta ya da ninelerimizin, dedelerimizin bize anlattığı masallarda da böyle bir şey geçmiyor.'' sözleriyle evrime inanmadığını dile getirdi.

BİLİMSEL TEMELLERE DAYANDIRIYOR

Bir TV programında konuşan Singh, "Darwin'in evrim teorisine tüm dünyada karşı çıkılıyor. Darwinizm bir mittir" iddiasında bulunarak ekledi: ''Ben bir temeli olmadan açıklama yapmam. Ben bir bilim insanıyım. Delhi Üniversitesi'nde kimya doktoromu tamamlamadım.'' diyerek teziin bilimsel temellere dayandığını belirtti.



