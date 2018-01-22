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Hindistan Eğitim Bakanı Evrim teorisine karşı

HindistanEğitim Bakanı Satyapal Singh, evrim teorisini reddetmesini 'Maymunun insana dönüştüğünü gördüğünden söz eden kimse yok' diye açıkladı.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 10:53..
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Hindistan'da Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Satyapal Singh, Charles Darwin'in tartışmalı evrim teorisinin bilimsel açıdan yanlış ve 'mitten ibaret olduğunu öne sürerken bilim derslerinden evrim teorisinin kaldırılmasını savundu.

Hindistan Eğitim Bakanı Evrim teorisine karşı

"HİÇBİRYERDE YOK"

Singh bu kanısına, evrimi yaşayan herhangi bir atalarının bulunmaması ve masallarda dahi böyle bir anekdota rastlanmadığı için inanmadığını belirtti.

Singh,  ''Atalarımız bir maymunun bir insana dönüştüğünü gördüklerinden hiçbir yerde söz etmiyor. Okuduğumuz hiçbir kitapta ya da ninelerimizin, dedelerimizin bize anlattığı masallarda da böyle bir şey geçmiyor.'' sözleriyle evrime inanmadığını dile getirdi.

Hindistan Eğitim Bakanı Evrim teorisine karşı

BİLİMSEL TEMELLERE DAYANDIRIYOR

Bir TV programında konuşan Singh, "Darwin'in evrim teorisine tüm dünyada karşı çıkılıyor. Darwinizm bir mittir" iddiasında bulunarak ekledi: ''Ben bir temeli olmadan açıklama yapmam. Ben bir bilim insanıyım. Delhi Üniversitesi'nde kimya doktoromu tamamlamadım.'' diyerek teziin bilimsel temellere dayandığını belirtti.


 

 

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