Hindistan ilk kez ekonomi olarak İngiltere'yi geçecek

Üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu'nun en büyük kolonilerinden biri olan Hindistan, 100 yıl sonra ilk kez ekonomik büyüklük olarak İngiltere'yi geçiyor.

HİNDİSTAN EKONOMİSİNDE 7,6 BÜYÜME YAŞANACAK

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre Hindistan'ın ekonomisini 2017'de yüzde 7.6 gibi yüksek bir oranda büyüteceği tahmin ediliyor.

Buna bir de İngiltere'nin Brexit kararı eklenince dünya altıncılığına yükselecek olan Hindistan İngiltere'nin tahtını devralacak.

ULUSLARARASI ARAŞTIRMA MERKEZİ'NİN TEZİ

Hindistan'ın beklenenden daha hızlı büyümesi ve İngiltere'nin AB'den çıkışı (Brexit) sonrası İngiltere'de işlerin daha kötü gideceği tezi üzerine kurulu bu iddia Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'ne (CSIS) ait.

İNGİLTERE'DE BÜYÜME 1,1

2016'da yüzde 1.1 büyüme beklenen İngiltere'nin 2017 büyüme tahmini ise yüzde 1.1 düzeyinde. Gümrük Birliği'nden çıkış ve kur tarafında Brexit sonrası daha olumsuz bir tablo olacağı tahmin ediliyor.

Her ne kadar üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 0.5 beklenirken 0.6 gelse de tüm ekonominin geleceği AB ile ilişkilere bağlı.

IMF RAKAMLARINA GÖRE

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) şu andaki projeksiyonlarına göre ise Hindistan 2018'de İngiltere'yi yakalayıp 2019'da geçecek.

IMF'nin revize edilmemiş rakamlarına göre 2016 itibarıyla 2 trilyon 250 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip olan Hindistan, 2 trilyon 649 milyar dolarlık İngiltere'nin 399 milyar dolar gerisinde.

2018'de bu fark sadece 14 milyar dolara kadar inip 2019'da 3 trilyon dolara dayanan Hindistan, İngiltere'yi 167 milyar dolar geçecek. Şu andaki sıralama ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Fransa'nın ardından İngiltere şeklinde.

1 İNGİLİZ 23 HİNTLİ DEĞERİNDE

Tüm bu rakamlara bakarak Hindistan'ın İngiltere'yi geçtiğini söylemek mümkün ancak kişi başı GSYİH'ye bakınca hala 1 İngiliz 23 Hintli ediyor.

1.2 milyarı aşan nüfusu ile dünyanın ikinci büyük ülkesi olan Hindistan dünyada insanların yüzde 17.6'sının yaşadığı bir ülke. İngiltere'nin 13 katı bir yüzölçümü olan ülkenin refahının dağılımı da İngiltere'den oldukça kötü durumda.