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Hindistan Müslümanlara verdiği hac yardımını kaldırdı

Hindistan hükümeti, Müslüman hacı adaylarına yaptığı devlet yardımını kesti.

AA | 16.01.2018 - 20:09..
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Azınlıklarla İlişkiler Bakanı Muhtar Abbas Nakvi, Hindistan'da 1959'dan bu yana Hint hacı adaylarına yapılan yol yardımının bu yıldan itibaren yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

YARDIM AZINLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE HARCANACAK

Bu yardımın Hint Müslümanlarının yararına olmadığını ileri süren Nakvi, paranın bundan sonra azınlık çocuklarının eğitimine harcanacağını belirtti. Nakvi, karara rağmen bu yıl Hindistan'dan 175 bin hacı adayının kutsal toprakları ziyaret etmesinin tahmin edildiğini söyleyerek, bu rakamın Hindistan için rekor olduğunu dile getirdi.

Hindistan Müslümanlara verdiği hac yardımını kaldırdı

DENİZYOLUYLA HACCA GİDİLECEK

Suudi Arabistan ile Hint hacı adaylarının denizyoluyla kutsal topraklara seyahat etmesi konusunda prensipte anlaşıldığını ifade eden Nakvi, iki ülke arasında ilerleyen tarihlerde yapılacak görüşmelerde bu uygulamanın hayata geçirileceğini kaydetti.

Hindistan'da her yıl kutsal toprakları ziyaret eden hacı adaylarının uçak biletlerinde yüzde 50'ye varan kısım devlet tarafından karşılanıyordu.

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