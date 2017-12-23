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Hindistan-Pakistan sınırında çatışma

Hindistan ve Pakistan ordularının Keşmir kontrol hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Hint askeri öldü.

AA | 23.12.2017 - 23:19..
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Hindistan-Pakistan sınırında çatışma

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Rajouri bölgesinde yaşanan çatışmada 4 Hint askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

BİTMEYEN KEŞMİR SORUNU

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir kontrol hattında iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016 sonundan bu yana sık sık yaşanıyor. İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor.

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