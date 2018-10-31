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Hindistan S-400'ün parasını rubleyle ödeyecek

Rusya, Hindistan'a sattıkları S-400'ün parasını dolar olarak değil ruble olarak alacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 11:25..
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Rus Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Hindistan'la S-400 anlaşmasının hangi para birimi üzerinden imzalandığı sorusu karşısında, "Anlaşma ruble olarak imzalandı" dedi.

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksandr Miheyev, Hindistan'ın, Rusya yapımı S-400 sistemleri için dolarla ödeme yapmayacağını söylemişti.

RUS YETKİLİLERDEN ABD'YE DOLAR ELEŞTİRİSİ

Sputnik'in haberine göre Rus yetkililer daha önce birçok kez ABD'yi, doları silah olarak kullanmakla suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum da dahil pek çok ithal edilen ürüne ek gümrük vergileri getirmiş, bundan etkilenen pek çok ülke 'ticaret savaşları' olarak isimlendirilen bu duruma karşı önlem alacaklarını ilan etmişti.

Hindistan S-400'ün parasını rubleyle ödeyecek

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