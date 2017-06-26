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Hindistan'a mermer ihracatı arttı

Türkiye'den Hindistan'a yapılan mermer ihracatı yüzde 217 artış gösterdi.

26.06.2017 - 16:55
  1. Haberler
  2. Emlak
Hindistan'a mermer ihracatı arttı

Mermer ve travertende dünyanın en büyük rezervelerine sahip Türkiye'nin bu ürünlerde Hindistan ve Çin'e yaptığı ihracat yılın 5 ayında büyük oranda arttı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye genelinde doğal taş ihracatı, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 790 milyon dolara ulaştı.

Hindistan'a mermer ihracatı arttı

Bu dönemde Çin'e yapılan mermer ve traverten ihracatı yüzde 32'lik artışla 342 milyon dolara çıktı. Söz konusu ürünlerde en yüksek ihracat oranı artışı yüzde 217 ile Hindistan'e gerçekleştirildi. Türkiye'deki maden ocaklarından çıkarılan 31 milyon dolar değerindeki mermer ve traverten Hindistan'daki projelere yönlendirildi.

50 MİLYON DOLAR OLDU

Bu dönemde katma değeri daha yüksek olan işlenmiş doğal taş ürünlerinde en önemli pazar olan ABD'ye ihracat yüzde 2 artışla 123 milyon dolara, Fransa'ya ihracat yüzde 3 artışla 25 milyon dolara çıktı. Suudi Arabistan'a mermer ve traverten ihracatı yüzde 6 düşüşle 50 milyon dolar oldu.

Hindistan'a mermer ihracatı arttı

PROJELERDE KULLANILIYOR

Blok ihracatı yapan ülkelerin bu ürünleri işleyerek Türk firmalarına rakip olduğu yönünde zaman zaman eleştirilerin yapıldığına işaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Çin ve Hindistan'ın Türkiye'den aldığı ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ını kendi projeleri için kullandığını kaydetti.

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