taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.968
USD
3,7791
EURO
4,6630
ALTIN
162,50
PETR
64,8800

Hindistan'da 5 yaşındaki kızın katilleri linç edildi

Hindistan'ın kuzeybatısında Arunaçal Pradeş eyaletinde 5 yaşındaki kızın katil zanlıları linç edildi.

AA | 20.02.2018 - 14:19..
  1. Haberler
  2. Dünya

3131313

Polis yetkilisi Apur Bitin, yaptığı açıklamada, Tezu kentinde yaklaşık bin kişilik bir grubun 5 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen iki şüpheliyi karakoldan zorla çıkardığını belirterek öfkeli kalabalığın iki şüpheliyi döverek öldürdüğünü kaydetti.

15 POLİS YARALANDI

Bitin, olayda 15 polis memurunun yaralandığını söyledi.

Tezu kenti yakınında yer alan Namgo köyünde 12 Şubat'ta 5 yaşındaki kız çocuğu tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü.

Hindistan'da uygulanan sert yasalara rağmen, kadınlara yönelik şiddette artış olduğu ifade ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

122
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

243
Hendek kazarken petrol buldular

Hendek kazarken petrol buldular

75
Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

133
Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

219
TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

163
Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

471
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM