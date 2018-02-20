Hindistan'da 5 yaşındaki kızın katilleri linç edildi

Polis yetkilisi Apur Bitin, yaptığı açıklamada, Tezu kentinde yaklaşık bin kişilik bir grubun 5 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen iki şüpheliyi karakoldan zorla çıkardığını belirterek öfkeli kalabalığın iki şüpheliyi döverek öldürdüğünü kaydetti.

15 POLİS YARALANDI

Bitin, olayda 15 polis memurunun yaralandığını söyledi.

Tezu kenti yakınında yer alan Namgo köyünde 12 Şubat'ta 5 yaşındaki kız çocuğu tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü.

Hindistan'da uygulanan sert yasalara rağmen, kadınlara yönelik şiddette artış olduğu ifade ediliyor.