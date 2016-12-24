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Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Hindistan Maliye Bakanlığı, kızına 74 milyon dolarlık düğün yapan işadamı Gali Janardhana Reddy hakkında inceleme başlattı.

Ajanslar | 24.12.2016 - 04:34
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Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Bangalore kentinde geçen ay, beş gün süren düğünde 50 bin davetli için altın kaplama davetiyeler bastırılmış, Brezilya'dan samba dansçıları getirtilmişti.

ÜLKEDE NAKİT KRİZİ YAŞANIYOR

Hükümetin kalpazanlarla mücadele için 500 ve 1000 Rupi'lik banknotları tedavülden kaldırmasından sonra yaşanan nakit krizinde, milyonlarca kişinin bankamatikler önünde saatlerce sıra beklediği bir dönemde yapılan düğün ülkede büyük tepki toplamıştı.

POLİS ŞİRKETE VE EVLERE BASKIN DÜZENLEDİ

Vergi müfettişlerinin Karnataka eyaletinin eski turizm bakanlarından Reddy'nin Bangalore'a 300 km mesafedeki Bellary adlı madencilik şirketine baskın düzenlendi. Polis, Reddy'nin bazı evlerinde de arama yaptı.

Ayrıca düğünde yapılan harcamaların dökümü istendi.Yolsuzluk iddialarından üç yıl hapis yatan ancak geçen yıl suçu kanıtlanamadığı için kefaletle serbest kalan Reddy, düğün için Bangalore ve Singapur'daki evlerini ipoteğe vererek kredi aldığını ve tüm ödemelerin düğünden altı ay önce yapıldığını söyledi.

Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Bu arada, SR Hiremath adlı bir siyasi aktivist Reddy hakkında Yüksek Mahkeme'de yolsuzluk davası açtı.

Hiremath, "Halk, 2000 Rupi çekebilmek için bankamatikler önünde kuyruk beklerken düğün için 2 ila 5 milyar rupi para harcamak aymazlık" dedi.

YASA DIŞI MADENCİLİKTEN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Eyaletin en zengin adamı olan Reddy hakkında yasa dışı madencilik yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. 2011'de Yüksek Mahkeme yargıcı Santosh Hegde tarafından hazırlanan bir raporda Çin'e ihraç edilen demir cevheriyle devletin 3.6 milyar dolar zarar uğratıldığı iddia edilmişti.

Bu rapordan sonra Reddy Eylül 2011'de gözaltına alınmıştı. Reddy'nin serbest kalması için yargıçlara rüşvet teklif ettiği ortaya çıkınca üç yargıç tutuklanmıştı.

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