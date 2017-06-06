Hindistan'da arabanın ön camından at girdi

Sıcaklığın 43 dereceyi bulduğu Hindistan'da aşırı sıcaklıktan bunalan at, neredeyse felakete neden oluyordu.

Ters yönden hızla ve öfkeyle koşarak gelen at, seyir halinde ilerleyen bir aracın ön camından içeri daldı.

Hindistan'da arabanın ön camına at girdi VİDEO

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Aracın ön camına giren kızgın at, sürücünün yaralanmasına neden oldu. Sürücü çok ciddi olmayan yaralarıyla hastaneye kaldırılırken, tedavisi sürüyor.

Hastande olayı anlatan sürücü Pankaj Joshi, "Kazadan sonra gözlerimi açtığımda yanımda bir at vardı." diye konuştu.

ATIN DURUMU İYİ

Atın kurtarılması için 10 dakika boyunca yoğun çaba sarf edildi. Hafif yaralanan atın durumu iyi.