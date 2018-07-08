Hindistan'da askerler göstericilere ateş açtı: 3 ölü

Polis, Keşmir'in güneyinde Kulgam'da devriye gezen askerlerin, taş atan göstericileri dağıtmaya çalışırken 3 sivilin öldüğünü, 5'inin yaralandığını açıkladı.

KONFERANS BAŞKANI'NDAN SERT ELEŞTİRİ

Tüm Partiler Hürriyet Konferansı, hayatını kaybeden sivillerin kimliklerini Andlib Can (16), İrşad Ahmed (20) ve Şabir Ahmed (22) olarak açıkladı.

Konferansın Başkanı Mirvaiz Ömer Faruk, Twitter hesabında olayı kınayarak, "Sizinle aynı görüşte olmayanları katletmek namertliktir. Keşmirliler, Hindistan baskısına boyun eğmeyi reddediyor." paylaşımını yaptı.

Genç göstericilerin öldürülmesinin ardından Anantnag, Kulgam, Shopian ve Pulwama'da internet servisi kesildi.

Bu arada Cammu-Keşmir'de dün bağımsızlık yanlısı Dukhtaran-e-Millat grubunun liderlerinden Asiye Andrabi'nin, Hindistan Ulusal Soruşturma Dairesi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.