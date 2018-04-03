taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.325
USD
3,9757
EURO
4,9017
ALTIN
171,16
PETR
67,9600

Hindistan'da ayaklanma: 9 ölü

Hindistan'da kast sisteminin en altında olan ve 'Dokunulmazlar' olarak anılan Dalitler, haklarının kısıtlandığını öne sürerek ayaklandılar. Ülke genelinde başlatılan ayaklanma çatışmaya döndü.

Özel Haber | 03.04.2018 - 09:33..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'ın Uttar Pradeş, Pencap, Madhya Pradeş, Racastan, Uttarakhand, Bihar, Carkhand ve Odişa eyaletlerinde şiddetli eylemler ve kundaklama eylemleri yaşandı.

Federal hükümet Uttar Pradeş'teki olayları bastırmak için 800 polisi görevlendirdi.

Hindistan'da ayaklanma: 9 ölü

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Madhya Pradeş'teki çatışmalarda 5 kişi ölürken, onlarca kişi yaralandı. Eyaletteki bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Racastan'ın Alwar kentinde 1 kişi ölürken eyaletteki Jaypur, Acmer, Udaypur ve Jodhpur kentlerinde şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Sopa ve kılıç taşıdığı belirtilen bazı grupların Calandhar, Amritsar ve Bathinda'da da iş yerlerini kepenk kapatmaya zorladığı da açıklandı.

KAST SİSTEMİ AYAKLANMASI

Hindistan'da 1989 yılında yürürlüğe giren ve  'SC/ST' olarak anılan yasa aşağı kasttakilere ve kabile üyelerine yönelik suçları engellemek için çıkarılmıştı.

Yasa, bu kesimdekilere yönelik suçları işleyenlerin otomatik olarak gözaltına alınmasını, kefalet şartlarının sınırlandırılmasını ve suçun sicile işlenmesini sağlıyordu.

Yasa ayrıca görevlerini ihmal eden kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü açıyordu. Dalitler, özellikle bu uygulamanın gerekli olduğunu zira suçlunun kamu görevlileriyle aynı kasttan olduğu durumlarda kendilerinin şikayetlerinin göz ardı edildiğini söylüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

120
FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

108
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

21
Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

123
Bengü evleniyor

Bengü evleniyor

37
Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

60
Akkuyu Nükleer Santrali'nde temel günü

Akkuyu Nükleer Santrali'nde temel günü

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM