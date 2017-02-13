Hindistan'da çalınan Nobel Barış Ödülü bulundu

BBC'de yer alan habere göre, emniyet yetkilileri geçen hafta Satyarthi'nin başkent Yeni Delhi'deki evinden çalınan Nobel madalyasının, sertifikasının ve diğer mücevherlerin bulunduğunu bildirdi.

ÇALINAN NOBEL ÖDÜLÜ SAHİBİNE ULAŞTI

India Today gazetesine konuşan Satyarthi, "Bu muhteşem ülkenin hükümetine, polisine ve halkına inancım hep tamdır. Evimden çalınan eşyaların bulunmasında zekice ve hızlı davrandıkları için Delhi polisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çocuk hakları savunucusu 63 yaşındaki Satyarthi, 2014'te Pakistanlı insan hakları savunucusu Malala Yusufzay ile Nobel Barış Ödülü'nü paylaşmıştı.