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Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor

Hindistan hükümeti, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onayladı.

AA | 21.04.2018 - 14:47..
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Press Trust of India ajansının ve Hindustan Times'ın haberine göre, Başbakan Narendra Modi'nin çağrısı üzerine acil toplanan kabine, Ceza Hukuku'nda 12 yaşından küçük çocuklara tecavüze idamı öngörecek şekilde değişiklik yapılmasına ilişkin kararnameyi kabul etti.

6 AY İÇİNDE KARARNAME KABUL EDİLMELİ

Yasalaşması için 6 ay içinde parlamentoda kabul edilmesi gereken kararname, kabine tarafından Devlet Başkanı Ram Nath Kovind'e gönderildi.

Hindistan'da çocuk tecavüzü şüphelileri hakkında, bu 6 aylık süre zarfında kararname çerçevesinde kovuşturma açılabileceği vurgulandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLİYOR

Ülkede mevcut yasalar kapsamında reşit olmayanlara ağır cinsel saldırıya, en yüksek ömür boyu hapis cezası veriliyor.

Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması, ülkeyi derinden sarsmıştı.

Mumbai ve Yeni Delhi dahil ülke genelinde önceki haftalarda küçük kız için adalet çağrısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

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