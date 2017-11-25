Hindistan'da Deepika Padukone'nin başına ödül kondu

Hindistan'daki iktidar partisi BJP'den Surajpal Singh Amu isimli milletvekili, 14. yüzyılda yaşayan Hindu kraliçesi Padmini’yi anlatan “Padmavati” isimli filmin 'Hindu değerleri' yansıtmadığını iddia etti. Amu, başrol oyuncusu Deepika Padukone’nin başına 1.5 milyon dolar ödül konulduğu açıkladı.

SALONLAR DA TEHDİT EDİLDİ

Amu, 14. yüzyılda yaşayan Hindu kraliçesi Padmini’yi anlatan “Padmavati” isimli filmin “Hindu değerleri” ile uyuşmadığını savunarak, filmi yayınlamayı düşünen sinema salonlarının ise yakılma riskini göze alması gerektiğini iddia etti.

"AİLESİNE İYİ BAKILACAK"

Milletvekili Amu, filmin yönetmeni Sanjay Leela Bhansali’nin de başına ödül koyduğunu açıkladı.

Amu verdiği röportajda, “Onların kellesini getirenlere 1.5 milyon dolar ödül vereceğiz ve ailelerine de ömür boyu iyi bakılacak” ifadelerini kullandı.