taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.563
USD
3,7882
EURO
4,6590
ALTIN
161,67
PETR
66,3000

Hindistan'da doktorlar en büyük beyin tümörünü çıkardı

Hindistan'da doktorlar, dünyanın en büyük beyin tümörünü 31 yaşındaki Santlal Pal'ın kafatasından çıkarmayı başardı.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 10:19..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da dünyanın en büyük beyin tümörü, 31 yaşındaki Santlal Pal'dan çıkartıldı. Tam 1,8 kilo ağırlığındaki tümör, Mumbai'de bulunan Nair Hastanesi'nde 7 saat süren bir operasyonla alındı.

Hindistan'da doktorlar en büyük beyin tümörünü çıkardı

KAFATASINDAN BÜYÜK TÜMÖR

Operasyonda alınan tümörün boyutu, hastanın kafasından bile büyüktü. Oldukça fazla risk barındıran operasyon konusunda başarılı olup olunamayacağı belirsizliğini korurken, ameliyatın olumlu olarak sonuçlanmasıyla hasta kafasındaki kafatasından bile büyük olan tümörden kurtuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan hastanenin beyin cerrahisi uzmanı Dr. Trimurti Nadkarni "Artık hayati tehlikesi yok, zamanla iyileşecek" dedi.

Hindistan'da doktorlar en büyük beyin tümörünü çıkardı

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Doktorlar, Pal'ın tümör nedeniyle ameliyattan önce görme yetisini yitirdiğini belirtirken, olumlu geçen ameliyat sayesinde görmenin yeniden sağlanmasını umduklarını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor
Terör örgütüne silah ve mühimmat taşıyan konvoyun vurulması gündeme bomba gibi düşmüştü. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konvoyun top atışı ile vurularak imkansız bir başarının elde edildiğini belirtti
Reza'yı Türkiye'deki avukatları terk etti
ABD'de tutuklu bulunan İranlı Reza Zarrab'ın Türkiye'de bulunan avukatları, Zarrab'ın Türkiye'deki davalarını bırakarak istifa ettiklerini açıkladılar.
Çin'de feribot kuyruğu
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de trafik de elbette buna paralel.
YouTube TSK'nın Afrin'i bombalama videosunu sildi
Video paylaşım sitesi YouTube, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e girmek isteyen konvoyun vurulduğu anların videosunu TSK'nın hesabından hesabından sildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

448
İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

154
ABD YPG için bu kez aile kartını kullandı

ABD YPG için bu kez aile kartını kullandı

98
YouTube TSK'nın Afrin'i bombalama videosunu sildi

YouTube TSK'nın Afrin'i bombalama videosunu sildi

120
ABD teröristlerine Menbiç'te eğitim verdi

ABD teröristlerine Menbiç'te eğitim verdi

118
Balotelli Putin'e seslend

Balotelli Putin'e seslend

9
Beşiktaş ve F.Bahçe'de derbi primleri belli oldu

Beşiktaş ve F.Bahçe'de derbi primleri belli oldu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM