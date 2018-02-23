Hindistan'da doktorlar en büyük beyin tümörünü çıkardı

Hindistan'da dünyanın en büyük beyin tümörü, 31 yaşındaki Santlal Pal'dan çıkartıldı. Tam 1,8 kilo ağırlığındaki tümör, Mumbai'de bulunan Nair Hastanesi'nde 7 saat süren bir operasyonla alındı.
KAFATASINDAN BÜYÜK TÜMÖR
Operasyonda alınan tümörün boyutu, hastanın kafasından bile büyüktü. Oldukça fazla risk barındıran operasyon konusunda başarılı olup olunamayacağı belirsizliğini korurken, ameliyatın olumlu olarak sonuçlanmasıyla hasta kafasındaki kafatasından bile büyük olan tümörden kurtuldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan hastanenin beyin cerrahisi uzmanı Dr. Trimurti Nadkarni "Artık hayati tehlikesi yok, zamanla iyileşecek" dedi.
GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ
Doktorlar, Pal'ın tümör nedeniyle ameliyattan önce görme yetisini yitirdiğini belirtirken, olumlu geçen ameliyat sayesinde görmenin yeniden sağlanmasını umduklarını söyledi.