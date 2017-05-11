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Hindistan'da düğün salonunun duvarı çöktü: 24 ölü

Hindistan'ın güneyinde düğün salonunun duvarının çökmesi sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.

11.05.2017 - 09:19
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Racastan eyaletine bağlı Bharatpur bölgesi sulh yargıcı N.K. Gupta, gazetecilere yaptığı açıklamada düğün salonunun bahçesinde yemek yiyen konukların, aniden çıkan kum fırtınasından kaçmak için içeri girmeye çalıştığı sırada 32 metre uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğindeki duvarın çöktüğünü belirtti.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altında kalan 24 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Polis yetkilisi Anil Tank, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

HİNDİSTAN'DAKİ RUHSATSIZ İNŞAATLAR SIK SIK ÇÖKÜYOR

Kum fırtınasının enerji hatlarına zarar vermesi sonucu bölgeye elektrik verilememesi, enkaz altındakileri çıkarmak için yürütülen çalışmaları olumsuz etkiledi. Ruhsatsız ve kalitesiz inşaatlar nedeniyle Hindistan'da sık sık binalar çöküyor.

2013'te Mumbai'de kaçak inşa edilmiş bir binanın çökmesi sonucu 74 kişi yaşamını yitirmişti.

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