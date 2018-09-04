Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesindeki sembol isimlerden biri olan Sardar Vallabhbhai Patel'in heykeli, ülkenin Gujarat eyaletinde ölümsüzleştiriliyor.

Ahmedabad kentinde yapılan heykel, neredeyse tamamlanma aşamasına geldi. Tamamlandığında New York'taki Özgürlük heykelinden yaklaşık iki kat daha uzun olacak.

Hindistan'da dünyanın en büyük heykeli tamamlanıyor

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Yapımı beş yıldır devam eden heykelin açılışının 31 Ekim'e yetiştirilmesi için 2500 kişi harıl harıl çalışıyor. 430 milyon dolara mal olacak heykelin inşaatı için Çin'den de yüzlerce işçi getirildi.

Şu an dünyanın en büyük heykeli, 128 metre uzunluğuna sahip Çin'deki Buda İlkbahar Tapınağı olurken, Ahmedabad'daki heykel tamamlanmasıyla bu ünvanı Buda'dan alacak.

TURİZM'E KATKI

Heykelin altında bir Budist tapınağı yer alıyor. Hem dini hem de kültürel turizme önemli bir katkı sağlayacak olan Sardar Vallabhbhai Patel'in heykelin çok sayıda turist çekmesi bekleniyor.

Hindistan'ın Demir Adamı olarak bilinen Patel, 1947'deki bağımsızlıktan sonra başbakan yardımcısıydı. Patel birbirleriyle savaşan eyaletleri barıştırarak, Hindistan devletinin parçası olmalarında büyük çaba harcadı.