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Hindistan'da dünyanın en uzun heykeli tamamlanıyor

Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan avukat Sardar Vallabhbhai Patel'e adanan dünyanın en uzun heykeli 182 metre olacak.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 11:45..
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Hindistan önümüzdeki ay, ülkenin birliğini savunan Sardar Vallabhbhai Patel'e adanmış dünyanın en uzun heykelini sunmaya hazırlanıyor.

ÖZGÜRLÜK ANITI'NIN İKİ KATI

"The Statue of Unity" yani "Birlik Heykeli" adındaki heykelin 182 metre yüksekliğinde olması planlanıyor. Heykel aynı zamanda ABD'deki Özgürlük Anıtı'nın yaklaşık 2 katı olacak.

Hindistan'da dünyanın en uzun heykeli tamamlanıyor

31 EKİM'DE ZİYARETE AÇILACAK

Günde on binlerce turisti ağırlaması beklenen heykelin maliyeti ise 460 milyon dolar. Dev heykel, hükümet ekonomisinin en önemli parçası Narmada Nehri'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Ayrıca heykelin, Sardar Patel'in doğum günü olan 31 Ekim'de ziyarete açılması bekleniyor.

SERDAR VALLABHBHAİ KİMDİR?

Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan Vallabhbhai Patel, 31 Ekim 1875 yılında dünyaya geldi. Ülkenin birliği için yaptıkları nedeniyle "Hindistan'ın demir adamı" olarak nitelendirildi. Aynı zamanda "şef, lider" gibi anlamları olan "Sardar" ile anıldı.

Hindistan'ın ilk başbakan yardımcısı, aynı zamanda bir avukat olan Patel, 15 Aralık 1950'de hayatını kaybetti.

Hindistan'da dünyanın en uzun heykeli tamamlanıyor

 

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