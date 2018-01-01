taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7913
EURO
4,5436
ALTIN
158,79
PETR
66,6000

Hindistan'da film yıldızı Rajinikanth seçimlere giriyor

Asya'nın en fazla kazanan aktörlerinden Hint süperstar Rajinikanth, siyasete gireceğini açıkladı.

Detay Haber | 01.01.2018 - 06:29..
  1. Haberler
  2. Dünya

Büyük bir hayran kitlesi bulunan 67 yaşındaki yıldız kendi partisini kuracağını ve bir sonraki genel seçime katılacağını söyledi.

Genellikle Tamil sinemasında oynayan Rajinikanth, ilk olarak Tamil Nadu eyaletinde yapılacak seçimlerde yarışacağını duyurdu.

"MAKAM, PARA VE ÜNE ZATEN SAHİBİM"

Rajinikanth, hedefinin eyaletteki 234 sandalyenin tümünü almak olduğunu söyledi ve ekledi:

"Eğer bu kararı vermeseydim suçluluk duygusu peşimi bırakmayacaktı. Bunu mevki, para veya ün için yapmıyorum, bunlara zaten sahibim."

HAYRANLARI SOKAKLARI DOLDURDU

AFP haber ajansı, açıklamanın ardından Rajinikanth hayranlarının havai fişeklerle kutlama yaptığını, dans edip sloganlar attığını yazdı.

Hindistan'da film yıldızı Rajinikanth seçimlere giriyor

RAJİNİKANTH KİMDİR

Tamil Nadu eyaletinde "süperstar" lakabıyla anılan Rajinikanth, 1973'te oyunculuğa başlamadan önce otobüs şoförlüğü yapıyordu.

Gerçek adı Shivaji Rao Gaekwad olan aktör, 200'den fazla filmde oynadı, bunların çoğu gişe rekorları kırdı.

2016'daki Kabali filmi ülke çapında yüzbinlerce kişiyi sinemalara çekti, filmin gösterime girdiği gün şirketler çalışanlarına izin verdi, Twitter'ın Hindistan sitesi çöktü.

İlginizi Çekebilir
Beyaz Saray'dan İran açıklaması
ABD yönetimi, İran'da devam eden protestolarla ilgili, 'İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz.' dedi.
New Yorklular yeni yılı bekliyor
ABD'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki New Yok Times Square Meydanı'nda, kutlamalar için geniş çapta güvenlik önlemi alındı.
Azerbaycan'da yeni yıl coşkusu
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni yıl ve "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" kutlamaları yapıldı.
Avrupa'da yeni yıl kutlamaları
Son olarak İngiltere'de yapılan yılbaşı kutlamalarıyla Avrupa da yeni yıla girmiş oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

Ruhani'den protestolar hakkında ilk açıklama

68
İstanbul'da yılbaşı kutlamaları

İstanbul'da yılbaşı kutlamaları

81
Taksim Meydanı’nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

Taksim Meydanı’nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

23
Yurt genelinde yılbaşı coşkusu

Yurt genelinde yılbaşı coşkusu

42
Süleyman Soylu’dan polislere yeni yıl mesajı

Süleyman Soylu’dan polislere yeni yıl mesajı

43
ABD polislere silahlı saldırı: 1 ölü 6 yaralı

ABD polislere silahlı saldırı: 1 ölü 6 yaralı

8
Güney Kore bir tankere daha el koydu

Güney Kore bir tankere daha el koydu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM