Hindistan'da film yıldızı Rajinikanth seçimlere giriyor

Büyük bir hayran kitlesi bulunan 67 yaşındaki yıldız kendi partisini kuracağını ve bir sonraki genel seçime katılacağını söyledi.

Genellikle Tamil sinemasında oynayan Rajinikanth, ilk olarak Tamil Nadu eyaletinde yapılacak seçimlerde yarışacağını duyurdu.

"MAKAM, PARA VE ÜNE ZATEN SAHİBİM"

Rajinikanth, hedefinin eyaletteki 234 sandalyenin tümünü almak olduğunu söyledi ve ekledi:

"Eğer bu kararı vermeseydim suçluluk duygusu peşimi bırakmayacaktı. Bunu mevki, para veya ün için yapmıyorum, bunlara zaten sahibim."

HAYRANLARI SOKAKLARI DOLDURDU

AFP haber ajansı, açıklamanın ardından Rajinikanth hayranlarının havai fişeklerle kutlama yaptığını, dans edip sloganlar attığını yazdı.

RAJİNİKANTH KİMDİR

Tamil Nadu eyaletinde "süperstar" lakabıyla anılan Rajinikanth, 1973'te oyunculuğa başlamadan önce otobüs şoförlüğü yapıyordu.

Gerçek adı Shivaji Rao Gaekwad olan aktör, 200'den fazla filmde oynadı, bunların çoğu gişe rekorları kırdı.

2016'daki Kabali filmi ülke çapında yüzbinlerce kişiyi sinemalara çekti, filmin gösterime girdiği gün şirketler çalışanlarına izin verdi, Twitter'ın Hindistan sitesi çöktü.