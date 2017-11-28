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Hindistan'da hapisteki eşekler serbest bırakıldı

Proje bölgesine girip bitkileri yiyen 8 eşek, 3 günlük hapis cezasından sonra sahiplerinin af dilemesiyle serbest bırakıldı.

DHA | 28.11.2017 - 12:38..
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Orai bölgesindeki "Swachh Bharat" ismindeki proje kapsamında tarımsal üretim yapılan bir bölgeye girerek bitki ve saksıları parçalayarak zarar verdikleri gerekçesiyle Orai Bölge Hapishanesi'ne götürülen sekiz eşek, üç günlük hapis cezasının ardından pazartesi günü serbest bırakıldı.

Hindistan'da hapisteki eşekler serbest bırakıldı

"HATALARINI ANLAYANA KADAR HAPİSHANEYE KAPATTIK"

Orai Bölge Hapishanesi Yöneticisi Sitaram Sharma yerel medyaya yaptığı açıklamasında, "Swachh Bharat projesi kapsamında hapishane alanına bir ekili alan kurmayı planlıyorduk. Delhi ve Agra'dan bu proje için çeşitli bitkiler getirttik. Fakat son birkaç gün içinde keçiler, eşekler ve inekler, 50 bin rupiyi aşkın değerdeki bitkileri parçaladı. Biz de hayvanların sahiplerini bulup onları iade ettik, ancak eşeklerin sahibini bulamadık. Bu yüzden sahibi bulunana kadar ve hatalarını anlayana kadar eşekleri hapishane içinde bir alana kapattık." dedi.

EŞEKLERİ ADINA AF DİLEDİ

Pazartesi günü hapishaneye giden eşeklerin sahibi Kamlesh Kumar, hapishane yöneticisinden eşekler adına af diledi ve eşekler sahibine, hayvanlarını hapishane sınırına yaklaştırmama koşuluyla geri verildi. Hayvanların hapishanede kaldıkları süre boyunca otla beslendiğini söyleyen Sharma, eşeklerin sahibi gelene kadar kaçmamaları için kapatıldıklarını belirtti.

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